TSV Winsen kassiert ein 2:5

FUSSBALL: TV Meckelfeld jubelt über 1:0-Auswärtssieg

Erneute Niederlage für den Tabellenvorletzten TSV Winsen in der Fußball-Landesliga. Der Aufsteiger der Vorsaison kassierte im Heimspiel gegen SV Ahlerstedt-Ottendorf ein 2:5 (1:4.). Zeitgleich kam Ligakonkurrent TV Meckelfeld durch das Tor in der 10. Minute von Kristopher Kühn zum 1:0-Auswärtserfolg beim SV Emmendorf.Winsen musste bereits in der fünften Spielminute einen 0:1-Rückstand hinnehmen. Eine Minute später konnte zwar Allaa Mrisi zum 1:1 ausgleichen, aber in der Folgezeit bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Nach einem 1:4-Pausenstand waren es im zweiten Durchgang der Winsener Marius Landowski (75. Minute), und Matthias Meibohm (83.) für Ahlerstedt, die für den 5:2-Endstand sorgten.