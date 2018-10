TSV Winsen lässt Punkte liegen

Erneut gab es eine bittere Niederlage für Aufsteiger TSV Winsen. Im Heimspiel der Fußball-Landesliga kassierte Winsen am Sonntagnachmittag ein 0:1 (0:0) gegen den FC Verden 04. Das Tor für die Gäste erzielte Jonas Austermann in der 70. Spielminute. Bereits im Freitagspiel siegte Ligakonkurrent TV Meckelfeld mit 2:0 beim SV Drochtersen-Assel II. Die Tore: André Fricke (48.) und Chauncy Crabbe (89. Minute). Am Sonntag, 28. Oktober, steigt das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TV Meckelfeld (Tabellen-14.) und dem TSV Winsen (Rang 15). Anpfiff: 15 Uhr Am Anger 20 in Meckelfeld.