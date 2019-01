TSV Winsen verteidigt Hallentitel

FUSSBALL: TSV-Team dreht im Finale 1:3-Rückstand gegen Oberligisten Buchholz 08

Mit einem 5:3-Endspielsieg gegen den Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 verteidigte der TSV Winsen (Landesliga) beim Sparkassen-Hallen-Masters des FC Rosengarten am Samstagabend in Nenndorf seinen Vorjahrestitel. Buchholz führte im Finale bereits mit 3:1, aber Winsen drehte zum 5:3-Erfolg. Das Endspiel erreichte der TSV Winsen durch einen 2:1-Halbfinalsieg gegen den Harburger TB (Landesliga. Der TSV Buchholz 08 besiegte im zweiten Halbfinalspiel den TV Meckelfeld (Landesliga) mit 3:1. Dritter wurde der Harburger TB (4:1 gegen Meckelfeld). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.