Turn-Riege erobert Rang fünf der 2. Bundesliga

TURNEN: Gelungener Saisonstart für das Turn-Team – Karina Schönmaier schafft Jugend-DM-Quali

Das war ein Auftakt nach Maß! Das Turn-Team Kiehn Group mit Spitzenturnerinnen von Blau-Weiss Buchholz hat nach seinem Aufstieg in die 2. Bundesliga der Deutschen Turn-Liga auf Anhieb am ersten Wettkampftag der neuen Saison den fünften Platz unter insgesamt acht Turn-Riegen geschafft, und damit schon wichtige Punkte für den Klassenverbleib geholt. „Im Vordergrund geht es bei diesem Wettkampf natürlich um die Teamleistung, und um die Frage, ob sich die Turnerinnen in der zweiten Liga behaupten können“, erzählt Blau-Weiss-Pressewartin Silke Guddat: „Das Team hat aber auch noch die Möglichkeit, sich für die deutschen Meisterschaften der Frauen ( ab 16 Jahre) oder für die deutschen Jugendmeisterschaften ( 12-15 Jahre) zu qualifizieren.“Die Norm für als Einzelturnerin die deutschen Jugendmeisterschaften, die am 25. und 26. Mai in Bretten in der Nähe von Karlsruhe stattfinden, hat bereits Karina Schönmaier erfüllt. Das Turntalent von Blau-Weiss Buchholz kam auf insgesamt 46,35 Punkte im olympischen Vierkampf und war die beste Mehrkämpferin ihrer Riege. Klar, dass Karina jetzt noch auf die Nominierung für den Bundesnachwuchskader kommt.