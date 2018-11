Turnteam hat sein Saisonziel erreicht

TURNEN: Im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur dritten Bundesliga Platz drei in der Tabelle erreicht

Zum Saisonabschluss in der dritthöchsten Klasse des Deutschen Turner-Bundes gibt es zwar keine Meisterschaftsfeier, aber zufrieden ist die Trainerin Susanne Tidecks dennoch.Um es auf den Punkt zu bringen: Die Turnerinnen von Blau-Weiss Buchholz und Turn-Team Kiehn Group haben ihr Saisonziel erreicht. Nach Abschluss der Saison 2018 wurden sie Tabellendritter. „Für das junge Turn-Team war es die erste Saison auf Bundesliganiveau“, berichtet Tidecks. "Am letzten Wettkampftag in Berlin verteidigten sie mit Topscorerin Karina Schönmaier von Blau-Weiss Buchholz ihre Position." Tabellenführer ist die TUG Leipzig die in die zweite Bundesliga aufsteigt. Vizemeister wurde die TG Breisgau.