TuS Fleestedt holt Herbsttitel

(cc). Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg im Freitagspiel beim TuS Nenndorf hat sich Fußball-Kreisligist TuS Fleestedt bereits den inoffiziellen Titel eines Herbstmeisters gesichert. Benjamin Prosenbauer hatte die Seevetaler in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang erhöhte Tim-Niklas Rabe auf 2:0 (68. Minute). Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Weiter spielten in der Kreisliga: VfL Jesteburg - Buchholzer FC 0:1, TV Meckelfeld II - SG Estetal 0:5, MTV Ashausen-Gehrden - MTV Ramelsloh 0:4, TV Holvede/H. - TVV Neu Wulmstorf 0:0, FC Este - SV Bendestorf 4:0, TSV Heidenau - FC Rosengarten 1:0, und TSV Auetal - TV Welle 6:0.