TuS Jahn Hollenstedt rückt in der Tabelle vor

HANDBALL: MTV Tostedt nach 20:22-Heimschlappe auf Rang zehn abgerutscht

Einen Sieg und eine Niederlage holten unsere Landkreisteams am gestrigen Samstag in der Handball-Oberliga der Frauen: Gewonnen haben nur die Handballerinnen des TuS Jahn Hollenstedt, die nach dem 25:21 (Halbzeit: 15:9)-Heimsieg gegen die HSG Plesse-Hardenberg jetzt Tabellenfünfter sind. Beste Werferin: Jana Fröhlich (7/4 Tore). Liga-Konkurrent MTV Tostedt kassierte eine 20:22 (11:13)-Niederlage gegen SV Altencelle und ist auf Rang zehn der Tabelle abgerutscht. MTV-Haupttorschützin: Justine Daniel mit fünf Feldtoren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.