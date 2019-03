TuS Jahn mit Heimsieg

HANDBALL: Tostedt spielt unentschieden

Sowohl TuS Jahn Hollenstedt als auch MTV Tostedt haben am Samstag wichtige Punkte in der Handball-Oberliga der Frauen holen können. Hollenstedt (Rang 5) gewann mit 29:16 (Halbzeit: 16:9) gegen den Tabellenvierten HSG Heidmark, und Ligakonkurrent MTV Tostedt (Rang 10) kam zu einem 17:17 (5:9)-Unentschieden gegen den Tabellensiebten Northeimer HC. Die besten Werferinnen: Sandra Nickel (12/2) für Hollenstedt, und Justine Daniel (5 Tore) für Tostedt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.