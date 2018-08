TV Meckelfeld gewinnt Landkreis-Cup

(cc). Mit einem 6:5 (1:1)-Endspielsieg im Elfmeterschießen gegen TuS Fleestedt (Kreisliga) sicherte sich Fußball-Landesligist TV Meckelfeld am Freitagabend in Ashausen den Pott beim Vorbereitungsturnier um den Landkreis Cup 2018. Im Halbfinale stand Meckelfeld dem Ligakonkurrenten TSV Winsen (Aufsteiger) gegenüber und gewann mit 3:0. Im Spiel um Platz drei gewann Winsen deutlich mit 7:0 gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Bendestorf. Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.