TV Meckelfeld holt 2. Saisonsieg

(cc). In der Fußball-Landesliga konnte der TV Meckelfeld am Sonntagnachmittag seinen zweiten Saisonsieg feiern. Im Heimspiel siegte die Elf von Trainer Sven Timmermann mit 1:0 gegen den SV BW Bornreihe. Das Tor des Tages erzielte Chauncy Crabbe in der 51. Spielminute. Liga-Aufsteiger TSV Winsen kassierte beim 0:2 (Halbzeit 0:0) im Freitagspiel auf heimischer Anlage gegen Eintracht Lüneburg seine fünfte Niederlage in Folge.