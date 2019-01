TV Vahrendorf richtet Tischtennisturniere aus

(cc). Die Tischtennisabteilung des TV Vahrendorf bietet mehrere TTVN-Races in der Sporthalle an der Ehestorfer Straße 8-10 in Rosengarten an. Für das Turnier am Freitag, 18. Januar, 20:30 Uhr, sollten sich möglichst höherklassige Spieler (ab QTTR-Wert 1700 Punkte) anmelden. Vor den 14 Teilnehmerplätzen sind noch fünf Plätze frei. Anmeldungen sind an Andreas Henke zu richten. Telefon 0160-3545564. Vor zwei Jahren wurde der Wettbewerb nach einer Idee des Tischtennisverbandes Niedersachsen ins Leben gerufen. Durch die feste Teilnehmerzahl liegt der Zeitrahmen bei etwa drei Stunden.