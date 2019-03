Verfolgerduell ohne Sieger

Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga zwischen dem Tabellenvierten SV Bendestorf und dem bisherigen Zweiten Buchholzer FC. Beide Teams trennen sich am Samstag 2:2-Unentschieden. Dabei hatte der Buchholzer FC nach Halbzeit eins schon mit 2:0 geführt. Doch die Hausherren kamen nach der Pause wieder zurück, und schafften den Ausgleich. Sicher auf dem ersten Tabellenplatz bleibt der TuS Fleestedt, der im Freitagspiel mit 2:0 gegen den VfL Jesteburg gewann. Ausführlicher Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.