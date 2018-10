VfL Jesteburg ist die Spitze los

(cc). Nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage im Spitzenspiel Erster gegen Zweiten in der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen musste der VfL Jesteburg die Tabellenführung an das Gästeteam der TSG 07 Burg Gretesch abgeben. Den einzigen Treffer in dieser Partie erzielte Lena Gosewinkel in der 76. Minute für die Gäste. Am Sonntag, 14. Oktober, spielt Jesteburg auswärts beim Tabellenachten Walddörfer SV, der am vergangenen Wochenende mit 3:2 beim "Schlusslicht" TSV Limmer den ersten Sieg geholt hat.