VfL Jesteburg / Kreisliga Bereit für den großen Sprung

Mit dem Start in die neue Saison der Fußball-Kreisliga kann Trainer Marcel Skrzypek nicht zufrieden sein. Nach einem fantastischen 2:1-Auftaktsieg beim MTV Ramelsloh, gab es Niederlagen gegen den TVV Neu Wulmstorf (1:2), beim SV Bendestorf (0:1, und gegen TuS Fleestedt (0:2).Jetzt will der VfL im Eiltempo in die Erfolgsspur zurück. Denn der VfL-Coach hat sich mit seinem Team am Ende der Spielzeit einen Platz unter den ersten Drei der Tabelle vorgenommen.Die Youngsters im VfL-Team sollen den nötigen Schwung bringen, und auch Verantwortung übernehmen. Einen Absturz möchte man unbedingt vermeiden.Wenn es für den VfL gut läuft, kann er schon im Auswärtsspiel am Freitag, 7. September, 20 Uhr, beim Aufsteiger FC Rosengarten, die nächsten Punkte holen.ZugängeBrian Kröger (TuS Nenndorf), Leon Fischer, Philipp Werner, Max Eggert, Marlon Haselhorst, Gabriel Tomaschewski, Mats Paulick (alle U18 JesBe)AbgängeMarc Behrens (wegen Arbeit), Felix Neubert (Studium), Finn Fritz, Jonas Marquardt (beide VfL Zweite)TorLukas Pahl, Lukas IlgnerAbwehrFrerik Voskors, Markus Blume, Philipp Werner, Max Nagler, Nick Neder, Christopher Fitschen, Max Eggert, Marlon Haselhorst, Luca SchmidMittelfeldVamuya Fofana, Laurent Lazar, Ali Hamadi, Hendrik Klumb, Mats Paulick, Gabriel TomaschewskiAngriffNikolas Befeldt, Felix Pahl, Niklas Behle, Brian Kröger, Leon FischerTrainerMarcel SkrzypekCo-TrainerJannik SchammersObmannHeiko LugerSaisonzielunter die Top 3 kommenFavoritenBuchholzer FC, FC Este, SG EstetalHeimspielstätteAm alten Moor 14, 21266 JesteburgInternetseitewww.vfl-jesteburg.de