Volksbankmasters für Fußballfrauen

(cc). 32 Mannschaften werden beim 13. Volksbank-Damen-Masters am Wochenende, 19. und 20. Januar, beim Buchholzer FC am Start sein. Pokalverteidiger beim Hallenturnier ist der MTV Barum. Die Fußballturniere finden in der Sporthalle des Schulzentrums am Kattenberge in Buchholz statt.