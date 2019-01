Vom Motorrad-Rennfahrer zum Instruktor

Philipp Freitag arbeitet mit Ex-Trainer Tom Dick zusammen



Seine aktive Karriere hat Philipp Freitag (21) aus finanziellen Gründen beenden müssen. Gefragt ist der Motorradrennfahrer aus Buchholz aber immer noch: Als Instruktor im Team seines ehemaligen Trainers Tom Dick gibt Freitag den Kursteilnehmern Tipps, wie sie ihre Maschine richtig beherrschen, wo die Bremspunkte liegen und wo man noch ein paar Hundertstel Sekunden in einer Rennrunde herauskitzeln kann. "Mir macht das viel Spaß", erklärt Freitag bei einem Treffen mit Dick und seinem Förderer Christian Grau (Fahrschule Fahrwerk).Tom Dick und Philipp Freitag trafen sich erstmals im Jahr 2010, als der damals knapp 13-jährige Philipp im Motocross startete. Später begleitete Dick seinen Schützling auf dem Weg nach oben. Im Moriwaki-Cup und zuletzt im Northern Europe Cup feierte Freitag zahlreiche Siege. Der erhoffte Wechsel in die Moto3-WM scheiterte nach dem Ende der vergangenen Saison in letzter Sekunde.Auf die Rennpisten zieht es Philipp Freitag immer noch, am Lenkrad seiner 118 PS starken Yamaha R6 und eben bei den Kursen von Tom Dick als Instruktor - ausgestattet mit einem Headset, um Tipps an die Hobbyfahrer weiterzugeben. In diesem Jahr sind u.a. Veranstaltungen am Harz-Ring bei Halberstadt, am Spreewaldring und im brandenburgischen Groß Dölln geplant.Abseits der Rennstrecke kümmert sich Philipp Freitag um seine berufliche Zukunft. Im dritten Semester studiert er in Hamburg Japanologie und Geschichte. "Mit beiden Fächern bin ich sehr zufrieden", erklärt Freitag.