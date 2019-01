Vorjahrestitel verteidigt

FUSSBALL: MTV Barum gewinnt mit 2:1 im Finale

„Die dreizehnte Auflage des Volksbankmasters in Buchholz machte Werbung für den Frauenfußball“, berichtete Alexa von Bargen vom gastgebenden Buchholzer FC. Insgesamt waren 16 Teams am Start. Im Endspiel über zwölf Minuten setzte sich Vorjahressieger MTV Barum in einem hart umkämpften Finale gegen den Hamburger SV mit 2:1 durch. Dritter wurde Holstein Kiel.„Für die Damen des Buchholzer FC lief es durchwachsen“, so von Bargen. Nach zwei Niederlagen in der Vorrunde, gewann der BFC mit 1:0 gegen die U17 von Hannover 96. Anschließend gab es aber Niederlagen gegen die Oberligisten von Ahlerstedt-Ottendorf und Eintracht Lüneburg. Das Resultat war der letzte Platz in der Gruppe. Das Turnier konnte der BFC aber noch auf dem vorletzten 15. Tabellenplatz beenden, nachdem die Mannschaft noch im Neunmeterschießen gegen den Bramfelder SV gewann. Der Hauptpreis der Tombola ging an BFC-Trainer Sven Kiesel, der an einem Wochenende mit einem Fahrzeug des Autohauses Kuhn und Witte unterwegs sein darf.Tags zuvor fand zum dritten Mal mit 16 Teams das Minivolksbankmasters statt. Im Endspiel verlor die zweite Mannschaft des BFC gegen die Dritte Hamburger SV mit 1:2. Im HSV-Team spielte Kathrin Grunwald (ehemals Patzke), die mit insgesamt 17 Toren in acht Spielen zur Torschützenkönigin und beste Spielerin des Turniers gewählt wurde.