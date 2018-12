Vorweihnachtliche Bescherung

Handball-Luchse behalten ihre "weiße Weste"

Dieser 28:20 (Halbzeit: 15:10)-Auswärtssieg der Handballerinnen der HL Buchholz 08-Rosengarten am Abend vor dem vierten Advent bei der TG Nürtingen glich schon einer vorweihnachtlichen Bescherung. Denn der ungeschlagene Tabellenzweite ließ den Gastgeberinnen kaum eine Chance - und konnte mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung sein Punktekonto in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen um zwei weitere Zähler auf 22:0 aufstocken. Die besten Werferinnen waren Kim Land, Sarah Lamp, Lynn Schneider und Zeliha Puls, die auf jeweils vier Treffer kamen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag. Zum nächsten Heimspiel am Samstag, 29. Dezember, 19 Uhr, erwarten die "Luchse" den MJC Trier in der Nordheidehalle.