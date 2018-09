Weltklasse in Hittfeld

TISCHTENNIS: Oldenburger TB kam mit Ex-Weltmeister Steffen Fetzner

Wer kann das schon von sich behaupten, gegen einen Weltmeister gespielt zu haben – und ihm sogar einen Satz abgenommen zu haben? Das gelang nur Rico Buchholz mit 12:10 im Einzel des zweiten Satzes, der mit seinem Team des TSV Eintracht Hittfeld am gestrigen Samstag in heimischer Halle gegen den Ligafavoriten der Tischtennis-Verbandsliga Nord, den Oldenburger TB mit dem früheren Weltmeister im Doppel (mit Jörg Roßkopf) Steffen Fetzner, „nur“ eine 3:9-Niederlage hinnehmen musste. Obwohl der inzwischen 50-jährige Sport-Held von 1989, der insgesamt 206 Länderspiele für Deutschland bestritt, nach rund 30 Jahren nur wenig von seinem Können eingebüßt hat. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.