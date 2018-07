Werfer-Event beim TSV Stelle

(cc). Die Leichtathletikabteilung des TSV Stelle veranstaltet am Samstag, 18. August, ein "Großes Werfer-Event" auf der Sportanlage "Kurze Heide" am Bardenweg 104 in Stelle. Kugel, Diskus und Hammerwerfen werden für alle Altersklassen von U14 bis Senioren auf dem Wettkampfplan stehen. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Meldungen sind bis zum 11. August an Susannen Clausen zu richten. Telefonnummer 04174-12 55 oder E-Mail wettkampf@clausen-4u.de