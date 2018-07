Wild Farmers scheitern doppelt gegen Bonn

Das Selbstvertrauen war hoch bei den Baseballern der Wild Farmers Dohren vor dem Doppelspieltag gegen die Bonn Capitals. Die Farmers hatten fest daran geglaubt, dem unangefochtenen Spitzenreiter am zweiten Spieltag der Play downs in der 1. Bundesliga Nord die erste Niederlage verpassen zu können. Am Ende waren sie vom glänzend aufgelegten Bradley Roper-Hubbert überrascht, der dank starkem Pitching das Gästeteam auf die Siegerstraße führte. Die Bonn Capitals bleiben nach ihren 3:1- und 3:1-Auswärtserfolgen weiter ungeschlagen. Die Wild Farmers sind jetzt Vierter. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.