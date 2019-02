Winsener Baskets feiern den Stadtliga-Aufstieg

(cc). kkkBaskets feiern ausgelassen den erneuten AufstiegDie Erfolgsgeschichte der Herrenmannschaft der TSV Winsen Baskets geht weiter. Auch in der zweiten Saison nach Gründung der Abteilung wird der Aufstieg mit einem 100:52 Erfolg gegen den Nachbarn aus Buchholz erreicht, und das mit Bravour. Bereits 5 Spieltage vor Ende der Saison sind die Winsener -bei 11 Siegen aus 11 Spielen- nicht mehr von einem der zwei Aufstiegsplätze für die Stadtliga zu verdrängen.Das Spiel am vergangenen Sonntag begann mit einem Überraschungseffekt. Bei der Vorstellung der Winsener Mannschaft durch Hallensprecher Tom hieß es erstmalig „Licht aus, Spot an“ und durch das Spalier der HSC Cheerleader. Extra motiviert und mit dem Ziel vor Augen, den Sack bereits jetzt zu zu machen, gingen die Baskets in einer gut besuchten Halle in das Derby gegen Blau Weiss Buchholz II.Den Viertelvorsprung von 24:11 konnte man bis zur Halbzeit auf 44:22 ausbauen und damit die Weichen auf Sieg stellen. Insbesondere die gute Reboundarbeit mit daraus resultierenden Schnellangriffen zeigte in der ersten Halbzeit Wirkung.Geschlagen geben wollten sich die Blau-Weissen allerdings noch nicht. Durch großen Kampfgeist und intensive Verteidigung konnte man im 3. Viertel noch einmal auf 14 Punkte verkürzen, ehe im letzten Viertel die Stunde des Maximilian Kuch geschlagen hatte. 5 Dreier in Folge und 19 Punkte im letzten Viertel krönten ein Spiel der besonderen Art. Oliver Eckardt war es vorbehalten mit 2 weiteren Dreiern in der letzten Spielminute sogar die 100 Punkte voll zu machen.Was danach kam, war Freude pur. Tanzende und feiernde Spieler, Freibier für die Zuschauer und eine Dusche der speziellen Art für den Trainer krönten einen besonderen Abend der Winsener Basketballgeschichte. Hochzufrieden zeigte sich dementsprechend auch ein Bier-nasser Trainer Lutz Rütter: „Es ist weiterhin ein Wahnsinn, wie sich der Basketball in Winsen in kürzester Zeit etabliert hat. Nach noch nicht einmal 2 gespielten Saisons stehen die Baskets in der zweithöchsten Klasse des Landesverbandes. Mit den Jungs zu arbeiten und die Siege einzufahren macht einfach Spaß!“ Auch die weiteren Mannschaften im TSV verzeichnen ebenfalls Erfolgsgeschichten. Die 2. Herren haben sich spätestens nach ihrem zweiten Sieg in Folge in der Kreisliga etabliert, die Damen machen von Woche zu Woche enorme Fortschritte und die Jugendabteilung hat so großen Zuspruch, dass aktuell die Planungen für ein drittes Team laufen.Für die Baskets geht es bereits am kommenden Sonntag um 17:30 Uhr in das nächste Saisonspiel gegen den Tabellenletzten aus Lüneburg. „Das nächste Ziel heißt nun Meisterschaft“, weiß Trainer Rütter. Die soll im Idealfall - bei 2 Siegen vorausgesetzt - am 2. März im direkten Duell mit dem Zweitplatzierten aus St. Georg eingefahren werden.Punkteverteilung gegen Buchholz:Kuch 20, Stenzel 14, Krüger 12, Eckardt 12, Stelter 11, Eichhorn 10, Hüll 8, Nagel 5, Wiemann 4, Cords 2, Potschka 2, FudeFoto 1: Maximilian KuchFoto 2: Andy Stenzel (Nummer 10)Foto 3: Saxo Stelter (Nummer 77)