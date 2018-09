Winsener Kegler mit Fehlstart

(cc). Mit zwei Niederlagen in Stade startete die Mannschaft vom Kegelverein Winsen in die neue Saison der Verbandsoberliga. Gegen Nordenham war es mit 5717:5722 Holz noch knapp. Gegen den SV Deinstedt verloren die Winsener mit über 100 Holz sehr deutlich. Bester Winsener in beiden Spielen war Jörg Pahl.