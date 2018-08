Winsener Tanzpaar auf dem 2. Platz

(cc). In einem starken Teilnehmerfeld beim Sommerturnier in Braunlage wurde das Turnierpaar Juri und Janet Ens (1. Tanz-Club Winsen) Zweiter und sammelte wichtige Punkte für den angestrebten Aufstieg. In den D-Klassen, mit außergewöhnlich vielen Paaren am Start, steigerten sich die Winsener von Runde zu Runde, und belegten am ersten Turniertag Platz drei von 32 Paaren. Tags darauf wurden sie Zweiter (24 Paare). Helmut Gerlach und Elisabeth Bereda (1. TCW) wurden in der Seniorenklasse III A Siebter (15 Paare).