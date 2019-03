WM-Gürtel bleiben in Buchholz

BOXEN: Alicia Melina Kummer verteidigt Titel im Halbweltergewicht

Die boxende „Miss Schleswig-Holstein 2014“ Alicia Melina Kummer (30) hat in der Euro Boxing Night am Samstag in der Buchholzer Nordheidehalle ihre vier Weltmeistergürtel (WIBA/WIBF/GBD/GBC) verteidigt. Die Lokalmatadorin, die ihren Wohnsitz in Buchholz hat, siegte im Halbweltergewicht in einem harten Fight nach Punkten gegen Prisca Vicot aus Frankreich. Alicia zum WOCHENBLATT: „Es war wie von mir erwartet, eine besonders starke Gegnerin.“ Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.