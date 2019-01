WOCHENBLATT-Sportlerwahl: Stimmen Sie für Ihre Favoriten!

Bereits zum 45. Mal führt das WOCHENBLATT die beliebte Sportlerwahl durch. Wer am Ende den begehrten Pokal bekommt, liegt in Ihren Händen, liebe Leserinnen und Leser: Stimmen Sie für Ihre Sportlerin, Ihren Sportler und Ihre Mannschaft des Jahres 2018 ab!Aus Ihren Vorschlägen und denen der WOCHENBLATT-Sportredaktion haben wir jeweils fünf Kandidaten ausgesucht, die wir in der WOCHENBLATT-Printausgabe auf zwei Sonderseiten vorstellen.Die Wahl läuft bis einschließlich Samstag, 26. Januar. Stimmen Sie über den Coupon ab, den Sie aufder Printausgabe am Samstag, 12. Januar, finden. Kopieren Sie gerne den leeren Stimmzettel und lassen diesen von Nachbarn und Freunden ausfüllen, damit Ihre Favoriten möglichst viele Stimmen erhalten. Das Mitmachen lohnt sich: Jeder Teilnehmer, der einen vollständigen Coupon abgibt, nimmt am Gewinnspiel teil, den das WOCHENBLATT in Kooperation mit dem Veranstaltungszentrum Empore in Buchholz durchführt. Der Gewinner und drei Begleiter werden am Dienstag, 19. Februar, ab 20 Uhr ins Musiktheater "Don't Stop The Music" eingeladen. Viel Spaß beim Mitmachen!