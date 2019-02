Wolter holt den WM-Vizetitel

(cc). Trotz einer Fußverletzung war Reinhold Wolter (VfL Jesteburg) bei der Welstmeisterschaft (WM) im Wintertriathlon in Asiago (Italien) am Start, und holte in der Altersklasse 80-84 in 2:14:17 Stunden den WM-Vizetitel. Bei Witterungsverhältnissen zwischen nachts minus 10 Grad und tagsüber plus 6 Grad waren in Asiago rund 350 Teilnehmer aus 17 Nationen am Start. "Die Lauf-, Bike- und Skilanglauf-Strecken waren sehr anspruchsvoll mit Anstiege und Abfahrten, bei denen bis zu 14 Prozent zu bewältigen waren", berichtet der Brackeler Vielseitigkeitssportler, der bereits seine Titelverteidigung bei der Europameisterschaft im Wintertriathlon in Rumänien (22.-24. Februar) auf dem Plan hat.