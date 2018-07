Zum Abschluss der regulären Saison in der 1. Bundesliga Nord hatten die Wild Farmers aus Dohren am gestrigen Samstag den Spitzenreiter Bonn Capitals zu Gast, und mussten die Siege mit 9:1 und 13:2 dem stärksten Team der Nordgruppe (28 Punkte) überlassen. Damit rutschten sie auf Rang vier der Tabelle ab. Die Qualifikation für die Interleague-Runde hatten sich die Farmers aber schon vorher gesichert. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.