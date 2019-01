Zwei Tage lang Hallen-Futsal

(cc). Am 12. und 13. Januar finden in der Sporthalle am Peperdieksberg in Hittfeld die Futsal-Kreismeisterschaften statt. Das Turnier für die Herrenteams beginnt am Samstag, 12. Januar, um 11 Uhr. Insgesamt werden zwölf Mannschaften am Start sein. Die Fußballfrauen ermitteln am Sonntag, 13. Januar, ihren Kreis-Mannschaftsmeister. Anpfiff: 14.30 Uhr. Futsal ist eine anerkannte Variante des Hallenfußballs mit einem etwas kleinerem und weichen Ball.