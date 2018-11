Zweimal Buzhala aber nur 2:2

Auf ihn kann sich Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 verlassen. Zu einem Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten waren die beiden Tore von Milaim Buzhala (39. und 83. Minute) trotzdem noch zu wenig. 08 spielte im Mittwochspiel 2:2 (1:1) unentschieden beim Wedeler TSV und ließ zwei wichtige Punkte liegen. Ab der 81. Minute spielte Buchholz 08 in Unterzahl, weil Ahmed Ali Abduraham nach einer Tätlichkeit die Rote Karte erhielt, und das Feld vorzeitig verlassen musste. Am Sonntag, 4. November, will Buchholz 08 auswärts bei "Schlusslicht" VfL Pinneberg punkten, das Mitte dieser Woche beim 4:2 gegen Aufsteiger HEBC Hamburg seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte.