Zweimal Platz 1 mit dem Säbel

Beim Adventsturnier in Emden hat Hanna Meyer aus der Fechtabteilung von Blau-Weiss Buchholz zweimal Platz eins mit dem Säbel in den Altersklassen der Jugend A und der Aktiven belegt. ist die Turniersiegerin in der Altersklassen Jugend A und Aktive (2 mal 1.Platz) mit dem Säbel. „Hanna hat sich auf das Turnier auch sehr gut vorbereitet“, lobt ihr Trainer Mehmet Bilinir. „Sie ist mit dem Säbel auch Landes-Vizemeisterin. Als Zweite der Landesrangliste der A-Jugend und Dritte bei den Juniorinnen hat sich die Buchholzerin bereits für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifiziert.