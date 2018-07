Zweitligist HSV in Hollenstedt

(cc). Am Samstag, 4. August, werden die Handballer vom Handball-Sport-Verein (HSV) in Hollenstedt zu Gast sein. Das Team aus der 2. Bundesliga wird im Freundschaftsspiel gegen den Landesligisten der Männer, TuS Jahn Hollenstedt testen. Gastgeber Hollenstedt tritt mit seinem neuen Trainer Michael Jaap an. Spielbeginn ist um 19 Uhr in den Max-Schmeling-Hallen. Der Eintritt beträgt vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.