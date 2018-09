Autohaus Helm-Krais in Buchholz: Tolle neue Fahrzeuge - Opel Combo und Ford Focus

ah. Buchholz. Diesen Tag sollten sich Automobilfreunde rot im Kalender notieren: Am Samstag, 15. September, zeigt das Buchholzer Autohaus Helm-Krais (Hanomagstraße 17 im Gewerbegebiet Trelder Berg) zwei Fahrzeuge, die Meilensteine im Kompaktsegment und im Hochdachkombi setzen. Geschäftsführerin Kim Lühmann: "Wir präsentieren den neuen Opel Combo Life. Diesen gibt es in einer Kurz- und in einer Langversion, die bis zu sieben Personen ausreichend Platz bieten. Ich habe den Combo bereits ausführlich testen können und er hat mich vollständig überzeugt! Besonders freue ich mich darüber, dass wir unseren Kunden das Fahrzeug bereits zwei Wochen vor Markteinführung zeigen können."

Der neue Opel Combo Life ist sehr praktisch: Auf rund 4,40 Meter Länge bietet er alles Notwendige, was man von einem Hochdachkombi erwartet. Vor allem die 2.126 Liter Kofferraum überzeugen. Der neue Opel Combo ist rundum perfekt. Ob er im Privat- oder Geschäftsbereich genutzt wird: Der Opel fährt sich ganz hervorragend. Auf der Rückbank lassen sich drei Kindersitze (Iso-Fix) befestigen. Ein aufgeräumtes Cockpit mit Monitor in Sichthöhe bietet beste Sicht auf alle Instrumente Und besonders praktisch sind die zahlreichen Ablagemöglichkeiten. Besonders der 1,5-Liter-Diesel überzeugt. 130 PS und eine Achtstufenautomatik sorgen für angenehmes Fahren. In 11,4 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 184 km/h. Erstaunlich niedrig ist der Verbrauch mit 4,3 Liter Diesel. Für die Sicherheit gibt es viele technische Assistenten: Kollionswarner mit Gefahrenbremsung, Verkehrsschild-Erkennung, Spurhalte-Technik jund viele andere. Ein Saubermann ist der Opel Combo auch: die Euro 6d-Temp-Norm wird erreicht.Die Besucher dürfen sich auch auf den neuen Ford Focus freuen, der vollständig in Deutschland entwickelt wurde. Dieser setzt mit seiner Neuauflage alle Mitbewerber seiner Klasse mächtig unter Druck. Der Ford Focus besitzt eine moderne Karosserielinie, die Bedienung aller Instrumente geht leicht von der Hand. Die sehr gute Materialqualität überzeugt vollständig. Die 8-Gang-Automatik schaltet butterweich durch alle Stufen. Auch bei diesem Modell erhält der Fahrer alle erdenklichen Fahrassistenten. Selbst eine Schlaglocherkennung ist erhältlich. Alle Motoren sind 6d-Temp eingestuft.Am Samstag, 15. September, sind auch Vergleichsfahrzeuge andere Hersteller auf dem Gelände des Autohaus Helm-Krais, sodass ein direkter Vergleich möglich ist.Da es ein Tag für die ganze Familie werden soll, befindet sich eine 17-Meter-Hüpfburg für die jüngsten Besucher auf dem Gelände. Die Kinder können also hohe Sprünge und weiche Landungen üben. Gegen den kleinen Hunger und den Durst halten die Experten von den Food Trucks leckere Speisen und Erfrischungsgetränke bereit.An diesem Tag gibt ein ein tolles Gewinnspiel: Wer die richtige Kombination zum Öffnen eines Tresors errät, gewinnt einen neuen Ford Focus im Wert von circa 30.000 Euro.