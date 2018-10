Edeka Schreiber in Sprötze: Toller Gewinn machte Freude

Grund zur Freude hatte Elke Figaj. Sie hatte am Gewinnspiel des Edeka Frischemarktes Schreiber teilgenommen und den Hauptpreis gewonnen: einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Sie kann nun eine attraktive Kreuzfahrt mit der Color Line von Kiel nach Oslo unternehmen und den Hotelaufenthalt individuell aussuchen. "Mein erster großer Gewinn. Ich freue mich sehr", sagte Elke Figaj, die bislang noch keine Kreuzfahrt unternommen hat.Die Kunden dürfen sich bereits auf die nächste Aktion im Edeka Frischemarkt Schreiber freuen: Von Donnerstag bis Samstag, 18. bis 20. Oktober, präsentiert das Schreiber-Team ein acht Meter langes Käse-Büffet mit internationalen Spezialitäten. Die Käsesorten aus aller Welt können in dieser Zeit probiert werden.Ein Bummel durch das neue Einkaufszentrum lohnt sich, da die Geschäftsleute tolle Angebote offerieren. In der Gärtnerei Gesine Funk lautet das Motto "Strahlende Schönheiten des Herbstes". Das Team hält schöne Arrangements zum Verschenken und für die eigenen vier Wände bereit. Ob Heide, Scheinbeere, Lampionblume und Silberdraht: Die Floristen haben attraktive Gestecke vorbereitet oder gestalten diese individuell. Auch Schnittblumen stehen in großer Auswahl zur Verfügung.In der Filiale der Volksbank Lüneburger Heide stehen Fachleute gern für alle umfangreicheren Finanzangelegenheiten zur Verfügung. Am SB-Schalter können Standarddienste schnell selbst ausgeführt werden.In "Eickhoffs Hofladen" kann der Kunde aus der neuen Ernte an Kartoffeln, Äpfeln, Birnen und Kürbissen wählen. Die Genießer schätzen die Qualität und den Geschmack des ausgewählten Gemüses und Obstes.• Am Freitag und Samstag, 23. und 24. November, wird gemeinsam ein Adventsmarkt veranstaltet. In den Regalen von Eickhoffs Hofladen befinden sich Winzerglühwein und Weihnachtsmarmelade. Gerne stellt das Team Adventspräsente zusammen. Die Gärtnerei Gesine Funk schenkt den beliebten alkoholfreien "Holler"-Punsch aus und bietet weihnachtliche Gestecke an."Alle Geschäftsleute investieren viel Herzblut in die Gestaltung dieses heimeligen Adventsmarktes", sagt Ulf Schreiber.• Ein weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist der "Lebendige Adventskalender", bei dem das Team "Singende Ortsmitte Sprötze", das aus den Geschäftsleuten des Marktes besteht, am Dienstag, 18. Dezember, von 18.30 bis 19 Uhr im Edeka Frischemarkt Schreiber singen wird.