Experten sorgen für bestes Wohnen

Die Firma WITO realisiert zeitgemäße Immobilienwünsche

Wer beabsichtigt, sich ein zeitgemäßes Haus zu bauen, sollte sich an eine Firma mit Erfahrung wenden. So ist gewährleistet, dass alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden. Die Firma WITO Massivhaus- und Baugesellschaft mbH ist in den Landkreisen Harburg, Rotenburg/Wümme, Lüneburg und Stade sowie in der Metropolregion Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolles Bauen zum hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.Das Unternehmen WITO übergibt jährlich rund 80 Einfamilien- und Doppelhäuser an Bauherren sowie 20 bis 30 Eigentumswohnungen an ihre neuen Eigentümer."Wichtig ist uns die beste Qualität. Daher werden die Bauvorhaben ausschließlich mit renommierten Handwerksfirmen aus der Region realisiert. Dabei kommen nur hochwertige Materialien zum Einsatz", sagt Firmeninhaber Wilfried Wildemann. Der Kunde kann zudem entscheiden, welchen KfW-Standard (55, 40 und 40plus) sein Haus haben soll.Bauinteressenten können aus dem umfangreichen Hausprogramm wählen oder individuell nach ihren eigenen Wünschen ihr Traumhaus von WITO realisieren lassen.Im Mai kommenden Jahres feiert die Firma WITO ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum. Eine Erfahrung, von der jeder Kunde profitiert.• WITO Massivhaus- und Baugesellschaft mbH, Bürgermeister-Becker-Straße 9 in 21244 Buchholz/Dibbersen, Tel. 04181-219210, info@wito-haus.de.