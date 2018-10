Herbstaktion mit tollen Gutscheinen

Obwohl die Temperaturen noch nicht auf die kalte Jahreszeit hinweisen, sollte man sich rechtzeitig mit der entsprechenden Bekleidung versorgen. Das renommierte Bekleidungsfachgeschäft "Tatex - Herrenmode" in Seevetal-Hittfeld (An der Reitbahn 2a, www.tatex.de, Tel. 04105-55 47 80) bietet seinen Kunden jetzt eine attraktive Aktion. "Wir möchten mit den Gutscheinen unseren Stammkunden etwas Gutes tun, und allen, die noch nicht bei uns waren, einen Anreiz geben, sich vom tollen Preis-/Leistungsverhältnis zu überzeugen", sagt Geschäftsführer Karim Tatari.Die Aktion beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, und endet am Dienstag, 30. Oktober. "Wir haben eine Vielzahl an warmer Bekleidung in allen Segmenten im Sortiment", sagt Filialleiter Thorsten Frank. "Der Kunde kann sich nun komplett einkleiden, und dabei einen beträchlichen Betrag sparen", fügt der Bekleidungsexperte hinzu.Wer sich für einen Anzug oder ein Sakko entscheidet, kann den 30 Euro-Gutschein nutzen. Die Anzüge in Flanellqualität sind in im klassischem Uni oder mit modernen Streifen erhältich."Momentan sind Tweed-Sakkos im englischen Landhausstil sehr beliebt. Sie haben den typischen Lederbesatz am Ellenbogen. Als Stoff ist hochwertige Schurwolle verarbeitet. Diese Tweed-Sakkos sind zeitlos und können immer wieder getragen werden", so Thorsten Frank. Wer sich für ein Sakko entscheidet, spart mit dem Gutschein zehn Euro.Passend zu den Tweed-Sakkos offeriert das Tatex-Team elegante Flanellhosen. Diese passen ideal zu den Tweed-Sakkos und sind die ideale Bekleidung für die Herbst-/ Winterzeit.Wer sein Outfit komplettieren möchte, dem steht eine vielfältige Auswahl an Strickartikel bei Tatex zur Verfügung. Pullover mit V- oder Rundausschnitt und Rollkragen werden ebenso angeboten wie Pullunder. Die Qualität reicht von leichter bis kräftiger Schurwolle. Mit dem Tatex-Gutschein spart der Kunde 15 Euro.Auf jeden Fall gehört eine Outdoorjacke oder eine Lammnappajacke zu Ausstattung für den Herbst. Die Outdoorjacken sind wind- und wasserdicht und trotzen jeder Witterung.Selbstverständlich bei "Tatex - Herrenmode" ist die kompetente Fachberatung. Filialleiter Thorsten Frank und sein Team führen gern eine Stilberatung durch und empfehlen die optimale Bekleidungskombination. Die riesige und vielfältige Hemdenauswahl in den Regalen ist in der Region einzigartig. Zur vollständigen Bekleidung gehören die Accessoires wie Hosenträger, Krawatten und Gürtel, die ebenfalls bereitgehalten werden."Tatex - Herrenmode" in Seevetal-Hittfeld - der Spezialist für stilvolle Bekleidung zum besten Preis-/ Leistungsverhältnis (Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 10 - 18.30 Uhr, Sa.: 10 - 16 Uhr).