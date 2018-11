Sanitätshaus Dierbach am neuen Standort

ah. Buchholz. Das Sanitätshaus Dierbach ist innerhalb Buchholz umgezogen. Mitte Juli ist der neue Standort an der Bremer Straße 6 eröffnet worden. Dort bietet das Team sämtliche Artikel rund um die Gesundheit an.

Das Sanitätshaus Arnold Dierbach GmbH & Co. KG gehört zu den führenden Sanitätshäusern im Großraum Hamburg. Es wurde 1956 im Hamburger Stadtteil Harburg gegründet und ist eines der größten Sanitätshäuser in und um Hamburg. "Mit über 40 Mitarbeitern und vier Sanitätshäusern versorgen wir unsere Kundschaft unter anderem mit Prothesen, Orthesen, Bandagen, Kompressionsstrümpfe, maßangefertigte Schuheinlagen, Reha-Artikeln und Care-Produkten", sagt Medizinprodukteberaterin und Sanitätshausleiterin Silvia Berbalk.Vielfältige Dienstleistungen und ein hohe Servicequalität machen das Sanitätshaus Dierbach zum zuverlässigen und kompetenten Partner für Kunden, Ärzte, Pflegeeinrichtungen, Therapeuten und Krankenkassen. Von Kopf bis Fuß, innerlich und äußerlich, den Körper als Wohltat zu erleben, das bedeutet für Menschen Lebensqualität in ihrer schönsten Form. Das Reha-Team ermöglicht es seinen Kunden, dieses Ziel soweit wie möglich zu erreichen".Als einer der führenden Anbieter für Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden bietet das Sanitätshaus Dierbach neben der vielfältigen Auswahl das Optimum an Qualität, freundlichem Service sowie kompetenter Beratung und Begleitung.Der neue Standort verfügt über rund 100 Quadratmeter Ladenfläche. Durch die großzügigen Fensterfronten und die Einrichtung ist das Ambiente des Sanitätshauses hell und freundlich. Das Sortiment wird übersichtlich präsentiert. Direkt am Geschäft befinden sich zwei großflächige Parkplätze, die von älteren Kunden und körperlich eingeschränkten Personen gern genutzt werden. In der Umkleidekabine können Bekleidungsartikel anprobiert werden.Das Sanitätshaus setzt auf individuelle und persönliche Beratung. Das Mitarbeiterteam wird regelmäßig geschult.• Die Mitarbeiter von Dierbach sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr für die Kunden vor Ort.