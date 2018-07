Sommerschlussverkauf (SSV) bei Tatex - bis zu 50 Prozent Rabatt!

Der Sommer in diesem Jahr verwöhnt die Bewohner der Region mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Das renommierte Herrenbekleidungsgeschäft „Tatex - Herrenmode“ im Hittfelder Gewerbegebiet „An der Reitbahn 2a“, veranstaltet ab Donnerstag, 12. Juli, bis Samstag, 28. Juli, einen großen „Sommerschlussverkauf“.„Dieses ist ein Dankeschön an alle unsere Stammkunden und ein Willkommensgeschenk für diejenigen, die uns noch nicht kennen“, sagt Firmeninhaber Karim Tatari.Kurzentschlossen hat Filialleiter Thorsten Frank und sein Team jetzt den großen Sommerschlussverkauf terminiert. „Diese Gelegenheit sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Für das bei dieser Aktion gesparte Geld lassen sich weitere tolle Bekleidungsartikel kaufen“, so Thorsten Frank.Die Kunden dürfen sich auf trendige Sommerbekleidung, kurz- und langärmelige Hemden, Sommerjacken, Sakkos, Hosen, Anzüge sowie Sommerhosen zu Sonderpreisen freuen. Selbstverständlich sind bequeme Baumwollhosen und Polo-Shirts in vielen bunten Trendfarben ebenso erhältlich. Der Rotstift wurde bei zahlreichen Bekleidungsstücken angesetzt. Bei vielen Artikeln erhält der Kunde einen Preisnachlass von mehr als 50 Prozent.Die Mitarbeiter stehen für jede Frage gern zur Verfügung. Auf Sondergrößen ist das Team spezialisiert. So lassen sich Sakkos und Hosen perfekt kombinieren. Sollte eine Änderung notwendig sein: Auch diese wird durch das Team vorgenommen.„Unsere Kunden sind dieses hervorragende Preis-/ Leistungsverhältnis bereits gewohnt. Doch bei diesem Sommerschlussverkauf darf sich jeder Kunde auf absoluten Knallerpreise freuen“, sagt Thorsten Frank.Das Herrenbekleidungsgeschäft „Tatex - Herrenmode“ ist ein Familienunternehmen. Dieses kauft hochwertige Stoffe von international bekannten Herstellern und fertigt seine Bekleidungsstücke selbst an. Auf diese Weise entfällt der Zwischenhandel. Daraus resultiert das hervorragende Preis-/ Leistungsverhältnis. Wert wird bei „Tatex - Herrenmode“ zudem auf Qualität und Tragekomfort gelegt. Viele Stammkunden schätzen dieses Engagement.