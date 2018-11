bauwelt Delmes Heitmann expandiert

Zum 1. Januar 2019 wird der renommierte und alteingesessene NorderstedterBaustoffhandel Plambeck seine beiden Standorte in Norderstedt und Kaltenkirchen mit derFirma "bauwelt Delmes Heitmann" verschmelzen. Die OBI- und Immobilienaktivitäten derFamilie Plambeck sowie der Baumarkt Otto Meyer bleiben davon unberührt.„Zusammen gestärkt in die Zukunft“, das war das Motto, unter dem seit einigen Monatenvertrauliche Gespräche zwischen Julia Karsten-Plambeck und Horst Plambeck sowieAlexander Delmes und Dirk Heitmann, den geschäftsführenden Gesellschaftern der DelmesHeitmann GmbH & Co KG, geführt wurden.Beide Unternehmen sind seit über 100 Jahren in Hamburg und Umgebung im Baustoffhandeltätig.Für beide stand seit jeher die serviceorientierte Dienstleistung im Vordergrund. Sowohl der gewerbliche Kunde, vom großen Bauunternehmen über mittelständischeHandwerksbetriebe bis zum mobilen Generalisten, wie auch der private Immobilienbesitzerwerden mit hoher Kompetenz beraten und bedient.Zunächst wird sich nicht viel ändern. „Wir wollen lernen, wie Plambeck das Geschäft betreibt“, sagt Alexander Delmes. Auch der Name Plambeck wird bleiben. Er ist in Norderstedt und Umgebung nicht nur im Baustoffhandel bekannt, sondern geprägt von den vielen Aktivitäten der Familie im Umfeld. „Unser Ziel ist es, alles was bisher gut war weiterzuführen und zusätzlich die Kompetenz der bauwelt Delmes Heitmann den Kunden auch in Norderstedt und Kaltenkirchen erlebbar zu machen“, so Delmes.