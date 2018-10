Bike Park Timm: Kompetenz rund ums E-Bike

„Wir haben gemerkt, dass man E-Bikes nicht wie Fahrräder verkaufen kann“, so Geschäftsführer Torsten Hospach. „Der Kunde muss ausführlich über Dinge wie Antrieb und Akku informiert werden. Wer überlegt, sich ein elektrisch betriebenes oder motorunterstütztes Fahrrad anzuschaffen, sollte sich über die vielfältige Bandbreite beraten lassen, denn nicht jedes Fahrrad ist für jeden Zweck geeignet. Die Team beim Bike Park Timm sind immer über die neuesten Entwicklungen informiert", so Hospach weiter.Neben den E- Bikes werden alle anderen Gattungen an Fahrrädern angeboten. Wer sich für ein Allround-Fahrrad, ein Kinder- und Jugendrad oder ein City-Rad interessiert: Der Bike Park Timm hält das passende Modell bereit. Außerdem wird eine große Anzahl an Sporträdern, wie zum Beispiel Mountainbikes, Cyclocross oder das klassischen Rennrad geführt.Kunden sparen beim Bike-Park Timm mit der Kinderbonuskarte. Die Kinder- und Jugendradabteilung beim Bike-Park Timm hält alle gängigen Modelle führender Hersteller bereit. Das Angebot reicht von verschiedenen All Terrain Bikes über Jugend ATB und Jugend MTB. Mittlerweile ist das Jugendprogramm ein verkleinertes Abbild der Erwachsenenräder.