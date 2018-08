Dahler & Company Nordheide: Zuhause in besten Lagen

Dahler & Company - der Standort Buchholz hat eine neue Leitung: Seit dem 1. Mai ist Alexander Wünsche Lizenznehmer am ältesten Standort des Premiumimmobilienmaklers. Der Fachmann übernimmt somit die Verantwortung für das südliche Umland Hamburgs. Seit dem 15. Juli ist sein Büro in der denkmalgeschützten Reetdachkate in Bendestorf (Kleckerwaldstraße 43). In dem markanten Gebäude, das sich in der Ortsmitte befindet, war zuvor "Fiedler's Weinkate", ein beliebtes Ziel für Gourmets, ansässig."Das Büro in Buchholz steht seit 25 Jahren für den Beginn unseres Unternehmens und ist ein Mittelpunkt in der Nordheide. Durch die erhöhte Nachfrage im Hamburger Stadtgebiet steigt das Interesse an den umliegenden Regionen weiter an", erklärt Annika Zarenko, Geschäftführerin der "Dahler & Company Franchise GmbH und Co. KG." "Mit Alexander Wünsche haben wir für unseren ältesten Standort einen erfahrenen Immobilienexperten an unserer Seite", so Annika Zarenko.Alexander Wünsche ist gerlernter Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Seine Ausbildung absolvierte er bei "Fründt Immobilien" in Hamburg, wo er die ersten Jahre seiner beruflichen Laufbahn verbrachte. Anschließend war der gebürtige Hamburger unter anderem als Immobilienberater und Verkaufsleiter bei der Haferkamp Immobilien GmbH sowie als Immobilienberater und Geschäftsstellenleiter bei DB Immobilien, einem Kooperationspartner der Deutschen Bank, tätig. Im Jahr 2011 machte sich der Immobilienexperte selbstständig und leitete als Geschäftsführender Gesellschafter die Alexander Wünsche Immobilien GmbH in Rosengarten."Die Marke Dahler & Company ist seit 25 Jahren erfolgreich in der Region rund um Buchholz etabliert. Ich freue mich darauf, das Büro 'vor meiner Haustür' - ich lebe seit über 35 Jahren in Rosengarten und kenne die Nordheide und den Immobiliennarkt wie meine eigene Westentasche - mit einem sehr erfahrenen Team zu leiten", so Alexander Wünsche. "Mit unserem neuen Büro befinden wir uns außerdem an der Hauptdurchgangsstraße von Bendestorf. So sind wir für die Kunden in der Nordheide gut sichtbar und erreichbar", so Alexander Wünsche.Zum Team von "Dahler & Company Nordheide" gehören neben Alexander Wünsche die Immobilienexpertin Renate Jakubowski und der Assistent Michael Junker.Vertrauen, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Immobilienvermittlung. "Wir sind Ansprechpartner für jeden Immobilienverkäufer- oder suchenden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um eine hochpreisige Villa oder ein Reihenaus handelt. Unser Fachwissen setzen wir für jeden Kunden gleich ein und möchten für jeden das optimale Ergebnis erzielen", so Alexander Wünsche. Das Team bietet dem Auftraggeber einen Rundum-Service. Der Kunde wird von der ersten Kontaktaufnahme über die Exposéerstellung bis zum Notartermin vertrauensvoll betreut. Zwischendurch wird der Kunde über den jeweiligen Stand der Vermittlung informiert. Auch nach dem Notartermin steht Dahler & Company seinen Kunden gerne zur Verfügung. Top-Service ist für das Team um Alexander Wünsche selbstverständlich.Dahler & Company NordheideAlexander WünscheImmobilien GmbHKleckerwaldstraße 4321227 BendestorfTel. 04183-796950www.dahlercompany.de