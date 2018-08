Der Telekom Partner Shop Buchholz informiert: Stets den Standort im Blick mit "Combi Protect"!

Wer den Standort seines Hundes, falls dieser entlaufen ist, oder seines Gepäcks, falls dieses abhanden gekommen ist, ermittelt möchte, hat dazu nun eine bequeme technische Möglichkeit. Nach dem erfolgreichen Start des Telekom-Produkts "Car Connect" bietet der Telekom Shop Buchholz (Poststraße 2, Tel. 04181-211616) ab sofort "Combi Protect" an.

Dieses ist eine Kombination bestehend aus dem "Combi Protect GPS Tracker", dem Tarif Smart Connect S und der kostenfreien "MOVETRACK" -App. Zur Nutzung des GPS-Trackers wird die kostenfreie mobile App "MOVETRACK" von Alcatel benötigt. Die App steht für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung."Mit Combi Protect kann der Nutzer live den Standort eines Gegenstandes oder Tieres per App auf seinem Smartphone verfolgen", sagt Freddy Brühler, Inhaber des Telekom Shop Buchholz. Der Nutzer hat mehrere Möglichkeiten mit der App: So kann er eine sichere Zone festlegen und sich benachrichtigen lassen, sobald das Tier diese verlässt. Ebenso lässt sich erkunden, wo das Tier oder zum Beispiel ein Gepäckstück innerhalb der vergangenen 24 Stunden war."Eine tolle Funktion ist auch, dass sich der Nutzer zum Standort des Hundes oder der Wertsachen navigieren lassen kann", sagt Freddy Brühler.Der GPS-Tracker kann in der "MOVETRACK"-App mit individuellem Gerätenamen und Profilbildern personalisiert werden. Er ist Regen- und Spritzwassergeschützt. Beide im Lieferumfang enthaltenen Silikonhalterungen schützen gegen Regen und Stöße.Über die Nutzungsmöglichkeiten von "Combi Protect" informiert das Team des Telekom Shop Buchholz gerne ausführlich.