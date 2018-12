Dorit Heins geht in den Ruhestand

Volksbank Lüneburger Heide: Michel Peters übernimmt die Filialleitung in Buchholz

Mehr als 47 Jahre war Dorit Heins für die Volksbank Lüneburger Heide tätig. Ende des Jahres verabschiedet sich die Leiterin der Filialen in Buchholz sowie Sprötze/Holm-Seppensen in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Michel Peters, der seit 2015 die Volksbank-Filiale in Ramelsloh leitet.Dorit Heins begann am 1. Oktober 1971 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in der damaligen Volksbank Buchholz. Ihr Steckenpferd war die Beratung zum Thema Baufinanzierung. Im Jahr 2008 übernahm Dorit Heins die Filialleitung in Buchholz, seit 2011 ist sie als Filialbereichsleiterin zusätzlich für Sprötze/Holm-Seppensen verantwortlich. "Dorit Heins genießt als Baufinanzierungsexpertin einen hervorragenden Ruf. Den Erfolg in ihrem Filialbereich haben wir auch ihrem starken Engagement zu verdanken", lobt Frank Krause, Regionaldirektor der Volksbank Lüneburger Heide."Die Arbeit mit meinen Kolleginnen, Kollegen und Kunden hat mich immer erfüllt. Jetzt freue ich mich auf meinen neuen Lebensabschnitt. Herrn Peters wünsche ich für seine berufliche und private Zukunft alles Gute", sagt Dorit Heins.Michael Peters (30) schloss im Jahr 2011 seine Ausbildung bei der Volksbank ab. Anschließend bildete er sich bis zum Bankbetriebswirt weiter. Peters ist gebürtiger Buchholzer und machte am Wirtschaftsgymnasium im Jahr 2008 sein Abitur.