Hauptthema ist der demografische Wandel

Plätze frei bei Buchholz-Immobilien-Tag

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird der Immobilien-Tag des Veranstalters "Buchholz Immobilien - Gesellschaft für Immobilienvermarktung mbH" vergrößert: Rund 30 Aussteller der lokalen Immobilienwirtschaft haben die Möglichkeit, ihr Angebot am Sonntag, 4. November, von 12 bis 16 Uhr im großen Saal des Veranstaltungszentrums Empore (Breite Str. 10) zu präsentieren. Am selben Tag findet in der Buchholzer Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt.Schwerpunktthema in diesem Jahr ist der demografische Wandel. Diese stehen auch im Mittelpunkt von insgesamt fünf Vorträgen, die bei der Premiere als Besuchermagneten wirkten. Hauptredner ist Ex-Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm: Er referiert zum Thema "Bleibt Wohnen bezahlbar?"•Wer beim Buchholz-Immobilien-Tag dabei sein möchte, meldet sich bei Veranstaltungsmanagerin Susanne Silberhorn unter Tel. 04189-8189406 oder per E-Mail unter veranstaltungen@buchholz.immobilien.