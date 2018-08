"IN-TIME"-Baustelle am Trelder Berg wächst rasant

Die Bauarbeiten für das IN-TIME-Logistikzentrum am Trelder Berg in Buchholz schreiten zügig voran. Wie berichtet, baut die Steller Transportgesellschaft dort derzeit seinen neuen Logistik-Standort auf einem rund 6,2 Hektar großen Areal zwischen Ritscherstraße und B75. Das mittelständische Unternehmen investiert 22,5 Millionen Euro in seinen neuen Standort. Aktuell beschäftigt die Firma rund 120 Mitarbeiter, in Buchholz soll die Zahl auf 150 steigen. Foto: bim