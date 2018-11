Qualität seit 25 Jahren

Mit Mountainbikes fing es an, jetzt ist das Cycle-Team der Experte für alle Fahrradtypen

Mit dem Anfang der 1990er Jahre einsetzenden Trend zum Mountainbike startete das Cycle-Team um seinen Geschäftsführer Arne Riebesell den Fahrradhandel mit Werkstatt in Buchholz. Jetzt feiert der Fahrrad-Experte sein 25-jähriges Bestehen. "Das ist ein guter Grund, unseren Kunden für die langjährige Treue zu danken", erklärt Arne Riebesell.Lange Jahre bildeten Mountainbikes den Schwerpunkt des Fachhändlers. Riebesell und seine Mitstreiter gründeten auch eine eigene Sportgruppe und organisierten mehrere Male ein Mehrstunden-Mountainbike-Rennen in Buchholz. Riebesell gehört zu den Mitgründern der Radsportgemeinschaft (RSG) Nordheide.Das Cycle-Team hatte bislang in Buchholz drei Standorte: Zu Beginn war es an der Kirchenstraße 6 beheimatet, dort ist heute das BHH Sozialkontor untergebracht. Dann zog Arne Riebesell für kurze Zeit an die Hamburger Straße 5 und von dort an den jetzigen Standort an der Hamburger Straße 13. Seit dem Umzug dorthin hat das Cycle-Team sein Angebot deutlich ausgeweitet. Die Kunden finden hier vom Laufrad über Mountainbike und Rennräder bis zu Tourenräder garantiert das richtige Fahrrad für die eigenen Bedürfnisse. Ein besonderes Augenmerk legt das Fachgeschäft auf den Verkauf von Fahrrädern mit elektrischem Antrieb.Auch technisch ist das Cycle-Team sehr gut aufgestellt: Die Werkstatt wird seit mehr als einem Jahr mit Aarne Schorsch von einem Meister geleitet. Er bietet neben Service und Reparaturen auch einen zertifizierten BOSCH-Service für Pedelecs und E-Bikes an, u.a. wird dort auch eine Akku-Diagnose vorgenommen.Seit Kurzem ist auch Arne Riebesells Ehefrau Ursula mit ihrem Leihservice "Cycle-station" in der Hamburger Straße 13 zu Hause. Im Geschäft integriert ist zudem ein GLS-Paketservice.• Die Daten: Cycle-Team, Hamburger Straße 13, 21244 Buchholz; Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr, Tel. 04181-99129; E-Mail: kontakt@cycle-team.de; Internet: www.cycle-team.de