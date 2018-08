Schnell bewerben für WLH-Gründungspreis

Bereits zum sechsten Mal lobt die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH) ihren begehrten Gründungspreis aus. Unternehmer, die an dem mit 10.000 Euro dotierten Wettbewerb teilnehmen wollen, müssen sich sputen: Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 20. August.Teilnehmen können selbstständige Einzelpersonen, junge Unternehmen oder Gründer, die einen bestehenden Betrieb übernommen haben. Bei dem Wettbewerb kommt es weniger auf die Umsätze oder die Anzahl der Mitarbeiter an, sondern primär auf Ideenreichtum und Innovation bei Konzepten und Produkten. Tatsächlicher und steuerlicher Sitz des Unternehmens muss der Landkreis Harburg sein. Eine unabhängige Fachjury wird die Bewerbungen bewerten, der Preis wird am 8. November in der Burg Seevetal in Hittfeld übergeben.• Informationen unter Tel. 04181-92360 oder www.gruendungspreis.eu