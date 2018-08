WABA: 40 Jahre perfekter Service für die Kunden

Es darf gefeiert werden! WABA, der Jeans-Spezialist in Seevetal (Am Bahnhof 2), feiert sein 40-jähriges Bestehen. "Wir möchten aus diesem Anlass unseren treuen Kunden und allen Neukunden ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen. Wir verkaufen jede Jeans der Marken Paddock's, LTB und Mustang zum Jubi-Preis von 40 Euro. Auf alle anderen Artikel erhält der Kunde 20 Prozent Rabatt", sagt Geschäftsführer Oliver Wamberksi. Diese Aktion ist im Aktionszeitraum von Samstag, 1. September, bis Samstag, 15. September, gültig.WABA, der Multi-Label-Store, ist Spezialist für Jeans und weit über die Grenzen des Landkreises Harburg für seine hervorragende Auswahl bekannt. "Wir sind ein Familienunternehmen, das auf eine große Auswahl und eine individuelle Beratung großen Wert legt", sagt Oliver Wamberski.In der Jeans-Abteilung finden Kunden alle Größen und Formen, von 25 bis 56 Inch und bis zu 38er Länge. Folgende Marken in Denim oder Strech offeriert WABA: Blend, Cecil, A Cup Of Joe, Camel Active, Club Of Comfort, Cross Jeans, Esprit, Joker, Lee, Lerros, Levi's, LTB, MAC, M.O.D., Mustang, Paddock's, Pioneer, Ragman, Soya-concept, Street One, Tom Tailor, Vittozzi und Wrangler. Bei dieser Auswahl von "Skinny" bis "Bootcut" wird mit Sicherheit jeder Kunde fündig."Jeans müssen im Geschäft angepasst werden. Jede Hose fällt anders aus. Unser Fachpersonal bespricht die grundlegenden Wünsche und rempfiehlt dann eine Jeans, die wie angegossen passt", sagt Oliver Wamberski. Kein Wunder, die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, damit sie kompetent auf die Wünsche der Kunde reagieren können.14 erfahrene Fachberaterinnen - vier davon sind stets im Geschäft - sorgen dafür, dass jeder Kunde optimal beraten wird. "Das ist unsere Stärke", so Oliver Wamberski. Ob Damen- oder Herrenmode: Bei WABA wird jeder Kunde komplett eingekleidet. Saisonal präsentiert das Team jeweils die passende Bekleidung für die Jahreszeit. Der Kunde wird entsprechend über die Trends informiert.Der Herbst steht in den "Startlöchern" und WABA empfiehlt die passende Bekleidung für die kältere Jahreshäfte.Auf 700 Quadratmeter Ladenfläche hält WABA neben der riesigen Auswahl an Jeans von allen renommierten Marken auch die passende Oberbekleidung samt Accesspoires wie Schals, Taschen und Tücher namhafter Hersteller für Damen und Herren bereit.Kostenlose Parkplätze stehen in großer Auswahl direkt vor dem Geschäft zur Verfügung.