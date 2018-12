Auto nach Einbruch entwendet

ab. Buxtehude. Nachdem ein oder mehrere Einbrecher im Haus nicht fündig wurden, stahlen sie das Auto: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 1.30 und 5.20 Uhr drangen Unbekannte in Buxtehude in der Straße "Zum Vorwerk" In ein Einfamiilienhaus ein und erbeuteten dort eine geringe Menge Bargeld und einen Autoschlüssel. Das Fahrzeug, ein Passat mit dem Kennzeichen STD - NX 111, entwendeten sie aus dem Carport und flüchteten darin. SChaden: mehrere Tausend Euro.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115.