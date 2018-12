Autofahrerin bei Unfall auf Obstmarschenweg schwer verletzt

tk. Jork. In Königreich wurde eine Frau (28) aus Hamburg in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf dem Obstmarschenweg schwer verletzt.

Ein Autofahrer (47) aus Stade hatte gegen 1.40 Uhr an der Kreuzung der K39 mit der L 140 offenbar den vorfahrtberechtigten Audi der Frau übersehen. Bei Fahrzeuge stießen mit voller Wucht zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro.